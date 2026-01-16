Advertisement
Jollywood: ୧୭ ଜାନୁଆରୀରୁ କମ୍ପିବ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା, ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ

୧୪ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ମେଳାରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 05:06 PM IST

ଯାଜପୁର: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ୧୪ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ମେଳାରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ବରୁଣେଶ୍ୱରମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗୁଡିକରେ କଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମେଳାରେ ଗହଳିଚହଳି ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ୬ଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେମଧ୍ୟରେ 'ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ', 'ରାଜ ଦରବାର', 'ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ', 'ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର', 'ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ' ଏବଂ 'ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ' । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ୧୭ ଜାନୁଆରୀରୁ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ 'ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ', 'ରାଜ ଦରବାର', ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଏହା ପରେ ୧୮ ଜାନୁଆରୀରୁ 'ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ', 'ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର' ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଶେଷରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରୁ 'ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ' ଏବଂ 'ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ' ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଦମକଳ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା ମେଳାକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଆୟଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଉପୁଜେ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ । ମେଳାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲିସ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଡାକ୍ତରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ପସରା ମେଲିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମେଳା ବୁଲି ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବା ସହ ଦୋଳି ଖେଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ପାଇଥାନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘର ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଏହି ମେଳା ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇଥାଏ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

