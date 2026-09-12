Add Zee Business As A Preferred Source
App

Entertainment News: ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ଝିଲମିଲ୍ ରାତି" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରଚିଲା ଇତିହାସ

Entertainment News:ସିଡ୍ନୀ/ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ସିଡ୍ନୀ ଏବଂ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରି "ଝିଲମିଲ୍ ରାତି" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 12, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:05 PM IST
Entertainment News: ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ଝିଲମିଲ୍ ରାତି" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରଚିଲା ଇତିହାସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BRICS Summit 2026: BRICS ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମୋଦୀ
2
3
4
5