Entertainment News: ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ଝିଲମିଲ୍ ରାତି" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରଚିଲା ଇତିହାସ

Entertainment News:ସିଡ୍ନୀ/ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ସିଡ୍ନୀ ଏବଂ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରି "ଝିଲମିଲ୍ ରାତି" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।ଏହି ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ, ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଶଶି କୁମାର ସାହୁ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆବାସୀ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ୮୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଅତିଥିମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ରାତ୍ରିଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁଦାମ ବେହେରା ଏବଂ ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 'SJ Eventhub' ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 'ଓରିଓଜ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ' (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗଠନ) ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଳାକାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।