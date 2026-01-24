Jollywood: ଉଦଳାରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି, ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିକଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲମ୍ୱା ଧାଡି ଧରି ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉଦଳାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ।
Jollywood: ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହବାହିନୀର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ସବୁଠି ହାଉସଫୁଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିକଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲମ୍ୱା ଧାଡି ଧରି ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉଦଳାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ।
ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ଶେଷ ରଜନୀ ସାରି ଉଦଳା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହବାହିନୀ । ସେଠାରେ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ରୋଷଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୨୩ରେ ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଉଦଳାରେ ଯାତ୍ରା ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ୍ ନପାଇ ଫେରିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଯାଜପୁର ବରୁଣେଶ୍ୱରମେଳାରେ 'ସିଂହବାହିନୀ' ଶେଷ ପୁରଷ୍କାର ହାତେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦଳାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସିଂହବାହିନୀ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଲାଭ
