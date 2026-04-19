ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଥାନାରେ ପହଁଚିଲେ ପିୟୁଷ! ଆଉ ତାପରେ...

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3185027
Zee OdishaOdisha Entertainment

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:19 PM IST

Trending Photos

Jollywood: ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କି ପାର୍ଟି ବଦଳାଇବାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକକୁ ମାଡ଼ମରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାଇଲାଇଟରେ ଅଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିୟୁଷ ଏଵଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ମାରପିଟ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଶଂସକ ଜଣକ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ପିୟୁଷଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏମିତିକି ଘଟଣା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ରଫାଦଫା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପିୟୁଷଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ବୁଝିଥିଲେ । ପ୍ରଶଂସକକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିନଥିଲେ । ଏମିତିକି ଏଭଳି ଘଟଣା ବଲିଉଡ଼ରେ ଘଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । 

ରଫାନାମା ଏବଂ ପୀୟୂଷ ବାବୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିନେତା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ କି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କେବେ ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କେବେ କିଛି ବିବାଦ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଯାତ୍ରାରୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ସିନେମା ଓ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି । ନିକଟରେ ସେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ । କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ସେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସିଂହଂବାହିନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନାଟକ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ନାଟକଟି ଏବେ ବେଶ୍ ହିଟ୍ ରହିଛି ।  ତା'ସହିତ ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ହେଉ କି ଆଲବମ ସବୁଥିରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖୁବ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି । 

Add Zee News as a Preferred Source

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ କି ପିୟୁଷ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ । ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାଁନ୍ତି । ଯେତେ ବାଦ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁ ପଛେ ସେ ଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାଁନ୍ତି । ପିୟୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ତେବେ ଖୁବ କମ ବୟସରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
cm mohan charan majhi
3D Glass Unit In Odisha
Odisha news
