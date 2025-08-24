ଆଓ ନେକ୍ସଟର "ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ" ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

"ଆଓ ନେକ୍ସଟ" ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ "ଆଓ ନେକ୍ସଟ "ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଓନେକ୍ଟ ଜୁହାର ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକାର୍ପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହୋଇଥିଲା।
Aaonxt ott platform: ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ରୀତି, ପରମ୍ପରା, ଲୋକ ଚଳଣି, ଐତିହ୍ୟ, ଅସ୍ମିତା ପାଳନ କରିବାରେ "ଆଓ ନେକ୍ସଟ" ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ "ଆଓ ନେକ୍ସଟ "ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଓନେକ୍ଟ ଜୁହାର ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକାର୍ପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଓ ନେକ୍ସଟର ସିଇଓ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୌଶିକ ଦାସ, ଆଓ ନେକ୍ସଟ କ୍ରିଏଟିଭ ହେଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଜୟପ୍ରକାଶ କୁଅଁର, ଆଓ ନେକ୍ସଟ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚିଫ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ୟମାନନ୍ଦ ତାଲି, ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହରିପାଲ, କମଲେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅଭିନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ, ରତନ ମେହେର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପଙ୍କଜ ଜାଲ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମଲେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅଭିନେତା ରତନ ପୂଜାରୀ, କମେଡିଆନ ଜୋଜୋଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଓ ନେକ୍ସଟର ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓଡିଶାର ଡିଜିଟାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଏକ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । "ଆଓ ନେକ୍ସଟ ଜୁହାର" ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆହୁରି ଉଜାଗର କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା, ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ "ଆଓ ନେକ୍ସଟ" ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର, କବି, ଲେଖକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ କଳା - ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବୈଷୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଉଚ୍ଚା ଦର୍ଜାର ସିନେମା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ତିଆରି କରିବାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ବିବିଧ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି, ଲୋକମାନଙ୍କ କଳା ଭେଟ ବାର୍ତ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସମ୍ବଲପୁରୀ ୱେବ ସିରିଜ୍ "କେରେକ୍"ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି । ତାର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିନେମା "ସପନ"ର ପୋଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ, ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିନେମା "ମେରିଆ"ର ପୋଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ସିନେମା "ରାଏମତି" ଆଉ "ପେତେନ୍"ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା । ଉତ୍ସବ ଶେଷରେ"ଆଓ ନେକ୍ସଟ" ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜଣାଇଥିଲେ ।
