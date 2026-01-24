KRK Arrested: ଅଭିନେତା କମାଲ ରଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ

KRK Arrested: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା କମାଲ ରଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ।
KRK Arrested: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା କମାଲ ରଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ଅନ୍ଧେରୀ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ନାଳନ୍ଦା ସୋସାଇଟିରେ ୪ ରାଉଣ୍ତ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିମାଡ କେଆରକେଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକରୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ୍ କରି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା।
କମଲ ଆର ଖାନ କାହିଁକି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ?
ପୁଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବୟାନରେ କମଲ ଆର ଖାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ସଫା କରୁଥିଲେ।
KRK କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବନ୍ଧୁକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଗୁଳିଟି ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ, ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗୁଳିଟି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଓଶିୱାରାର ଏକ କୋଠାରେ ବାଜିଲା।
ଗୁଳି ବାଜିଥିବା କୋଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଘର:
ଫାୟାରିଂ ସମୟରେ, ପୋଲିସ କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇନଥିଲା। ଗୁଳି ବାଜିଥିବା କୋଠାରେ ଜଣେ ଲେଖକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ ମଡେଲଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେଠାରୁ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରେ, ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ, ପୋଲିସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା ଯେ ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ କମଲ ଆର ଖାନଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଫୁଟି ଥାଇପାରେ। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।
