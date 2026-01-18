Shefali Jariwala: ଗୁଣି ଗାରେଡି କାରଣରୁ ହୋଇଛି କାଣ୍ଟାଲଗା ଗାର୍ଲ ସେଫାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ସ୍ୱାମୀ ପରାଗ କହିଲେ...

Shefali Jariwala: ପ୍ରକୃତରେ, ପରାଗ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଫାଲିଙ୍କ ଉପରେ କଳାଯାଦୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପରାଗ ତ୍ୟାଗୀ ପାରସ ଛାବ୍ରାଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
Shefali Jariwala: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେଫାଳି ଜରିୱାଲାଙ୍କର ଗତବର୍ଷ ମାତ୍ର ୪୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ସେଫାଳି ଜରିୱାଲା ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି ଯେ ସେଫାଳି ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରାଗ ତ୍ୟାଗୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପରାଗ ତ୍ୟାଗୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
କଣ ସେଫାଲିଙ୍କ ଉପରେ କଳାଯାଦୁ କରାଯାଇଥିଲା?
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପରାଗ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେଫାଲିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ପରାଗ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଫାଲିଙ୍କ ଉପରେ କଳାଯାଦୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପରାଗ ତ୍ୟାଗୀ ପାରସ ଛାବ୍ରାଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
କ’ଣ ପରାଗ ପୁଣି ବିବାହ କରିବେ?
ପଡକାଷ୍ଟରେ, ପରାଗ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବନ୍ଧୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏସବୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଏହା କରିଛନ୍ତି।" ପରାଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଏହା କିଏ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି।" ପରାଗ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହି ପଡକାଷ୍ଟରେ। ଯେତେବେଳେ ପାରସ ଛାବ୍ରା ପରାଗଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାହ କରିବେ କି, ପରାଗ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ସେଫାଳି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ଝିଅଟିର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପରାଗ।
