Kantara Chapter-1: ଆସିଲା କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର-୧ ର ଟ୍ରେଲର, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫିଲ୍ମ...ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ...

ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିର୍ମାତା କୌଣସି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ତଥାପି, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ସହିତ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
Kantara Chapter-1: କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର-୧ ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟ୍ରେଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
କାନ୍ତାରା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ:
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୫୧,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମର ବୁକିଂ କେବଳ ୪୨,୫୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ମୋଟ ବୁକିଂ ୯୪,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି।
ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା' ମାତ୍ର ୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ହାସଲ କରିଥିଲା, ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା। ଏହା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ 'କାନ୍ତାରା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 'କାନ୍ତାରା'ର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱିଲ୍। ଏଥର, ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେଲରଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲର, ପ୍ରଭାସ ତେଲୁଗୁ ଟ୍ରେଲର, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ମାଲାୟଲମ ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଶିବକାର୍ତ୍ତିକେୟନ ତାମିଲ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଲରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ VFX ରହିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଜୟରାମ, ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
