ଥମିବନି କେଜିଏଫ-୨ର କ୍ରେଜ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁନାମୀ ଆଣିଥିବା ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଗ୍ଲୋବାଲି ୭ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିସାରିଲାଣି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଫିଲ୍ମ ହଜାର କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।ୟଶଙ୍କ କେଜିଏଫ୍ ଚାପ୍ଟର ୨ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମରେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମଟି ବହୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନକୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ରେସପନ୍ସ । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ ୨୬୮.୬୩ କୋଟି ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ୫୩.୯୫ କୋଟି ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ , ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ୪୬.୭୯ କୋଟି , ଶନିବାର ୪୨.୯୦ କୋଟି , ରବିବାର ୫୦.୩୫ କୋଟି , ସୋମବାର ୨୫.୫୭ କୋଟି , ମଙ୍ଗଳବାର ୧୯.୧୪ କୋଟି , ବୁଧବାର ୧୬.୩୫ କୋଟି ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ୧୩.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ ୨୬୮.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

#KGF2 is a BLOCKBUSTER...#Hindi benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 1

₹ 100 cr: Day 2

₹ 150 cr: Day 4

₹ 200 cr: Day 5

₹ 225 cr: Day 6

₹ 250 cr: Day 7

⭐ Should cross ₹ 300 cr in Weekend 2. #India biz.#KGFChapter2 pic.twitter.com/9C48TqTHTI

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 22, 2022