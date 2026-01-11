Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3070831
Zee OdishaOdisha Entertainmentଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆସୁଛନ୍ତି ବଛା ବଛା ୧୫ଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ

ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆସୁଛନ୍ତି ବଛା ବଛା ୧୫ଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ

ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥାଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି । ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମେଲୋଡି ଏବଂ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅନେକ ବଛା ବଛା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥର ଯାତ୍ରା ୨୭ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 11, 2026, 03:43 PM IST

Trending Photos

ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆସୁଛନ୍ତି ବଛା ବଛା ୧୫ଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ

Jollywood News: ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ୨୩ ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଧୁ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।

ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥାଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି । ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମେଲୋଡି ଏବଂ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅନେକ ବଛା ବଛା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥର ଯାତ୍ରା ୨୭ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।

ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୩୦.୦୧.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ୦୧.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନ ସେବା ସମିତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ୨୯.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା’ ମଙ୍ଗଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ୨୮.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୨୯.୦୧.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ୩୦.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ କେଶ୍ୱରୀଦେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ କଳିଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Tarot Card Reading: ନୂଆ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ, ପଢନ୍ତୁ ୧୨ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ

Also Read- Beauty Tips: ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏହି ସହଜ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Jollywood news
ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆସୁଛନ୍ତି ବଛା ବଛା ୧୫ଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ
Girish Murmu
Girish Murmu:ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗିରିଶ
Odisha news
ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ
CM Mohan Majhi
Odisha News: ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ
Lashkar terrorist
Lashkar Terrorist: ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଧମକ