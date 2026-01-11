ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆସୁଛନ୍ତି ବଛା ବଛା ୧୫ଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ

ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥାଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି । ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମେଲୋଡି ଏବଂ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅନେକ ବଛା ବଛା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥର ଯାତ୍ରା ୨୭ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
Jollywood News: ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ୨୩ ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଧୁ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୩୦.୦୧.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ୦୧.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନ ସେବା ସମିତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ୨୯.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା’ ମଙ୍ଗଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ୨୮.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୨୯.୦୧.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ୩୦.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ କେଶ୍ୱରୀଦେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ କଳିଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ ।
