Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ

୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖିବୁଜିଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 21, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:19 PM IST
ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ
Image Credit: ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଣବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tourist Bus Crash: ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୩ ମୃତ, ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
2
3
4
5