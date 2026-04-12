Asha Bhosle Passes Away: ନିରବୀ ଗଲେ ଆଶା ତାଇ...୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ

Asha Bhosle Passes Away:ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଆଶା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୧ ଏପ୍ରିଲରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ଶେଲାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୧୧ ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯିବ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶେଷକୃତ୍ୟ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରେ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ କରାଯିବ। ଆଶା ଭୋଁସଲେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ମହାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ସ୍ୱର ଥିଲେ। ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୩ ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା, ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା।
ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।" କିନ୍ତୁ ପରେ, ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ, ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିନେମା ସମ୍ମାନ, ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମାନ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଆଇଟମ୍ ଗୀତ କିମ୍ବା ଗଜଲ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ୧୨ ହଜାର ଗୀତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି
ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯାଦୁ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଅନେକ ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ଅଛି। "ପିଆ ତୁ ଅବ୍ ତୋ ଆଜା," "ଦମ୍ ମାରୋ ଦମ୍," "ଚୁରା ଲିୟା ହେ ତୁମନେ ଜୋ ଦିଲ୍ କୋ," "ଝୁମକା ଗିରା ରେ," "ୟେ ମେରା ଦିଲ୍," "ଦିଲ୍ ଚିଜ୍ କ୍ୟା ହୈ," "ଓ ମେରେ ସୋନା ରେ," ଏବଂ "ଇନ୍ ଆଁଖୋଁ କି ମସ୍ତି କେ ମସ୍ତାନେ ହଜାର୍ ହେ" ଭଳି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ
ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଗଣପତରାଓ ଭୋସଲେଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଏହି ବିବାହ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ, ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଆର.ଡି. ବର୍ମନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯାଏ।
