Singer S Janaki Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ସିସ୍ତଳା ଜାନକୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହିଶୂରରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ସିସ୍ତଳା ଜାନକୀ । ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏସ୍. ଜାନକୀ । ୧୯୮୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ।
ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ହଜାର ହଜାର ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। 'ଜାନକୀ ଆମ୍ମା' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏସ୍. ଜାନକୀ, ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗଣିତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ୨୦ ଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ ୪୮ ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ।
ଏସ୍. ଜାନକୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୮ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଲ୍ଲାପତଲା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ସିଷ୍ଟଲା ଶ୍ରୀରାମମୂର୍ତ୍ତି ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଜାନକୀଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ସେ ମାତ୍ର ନଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ନାଦସ୍ୱରମ୍ ବାଦକ ପୈଦିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାଲିମ ନେଇ ନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ଜାନକୀ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବିଧିୟିନ୍ ଭିଲାଇୟାଟ୍ଟୁ' ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଚାରିଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୩୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ୨୦୧୬ରେ, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ’ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ତଥାପି, ୨୦୧୮ରେ, ସେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପନ୍ନାଡି' ପାଇଁ ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ୬୦ ବର୍ଷର ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମାପ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏସ. ଜାନକୀ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ୨୦୧୩ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ କଳାକାର ପ୍ରାୟତଃ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଏସ୍. ଜାନକୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ସେ ୧୯୫୯ ମସିହାରେ ଭି. ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସଂଗୀତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମର୍ଥନ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ଜାନକୀ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସହିତ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ।
Also Read- ମାଲକାନଗିରିରୁ ୧୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ