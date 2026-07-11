Add Zee Business As A Preferred Source
App

S Janaki Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ସିସ୍ତଳା ଜାନକୀଙ୍କ ପରଲୋକ

ଜାନକୀ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବିଧିୟିନ୍ ଭିଲାଇୟାଟ୍ଟୁ' ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 11, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:26 PM IST
S Janaki Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ସିସ୍ତଳା ଜାନକୀଙ୍କ ପରଲୋକ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ପିଚ୍ ଘାସ !
FIFA 20261 hr ago
2
Odisha Politics2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Odia News12:16 PM IST
5
Odia News11:57 AM IST