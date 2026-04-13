Trending Photos
Legendry Bollywood Singer Asha Bhosle: ମୁମ୍ବାଇ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିତା ଆଶା ଭୋସ୍ଲେଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଛି । ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଭୋସଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ଆଶାଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସମେତ ବଲିଉଡ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ସୂଚନଯୋଗ୍ୟ, ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ କାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସ୍ଲେଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା । ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭାଷା ଏବଂ ୧୨ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଆଶା । ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ ।
ଆଶା ଭୋସ୍ଲେଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଶାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ବର ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବି । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରଶଂସକ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।ଆଶାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ ।
ଆଶା ଭୋସ୍ଲେଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଆଶାଜୀଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଭାବନା ଥିଲା । କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରଶଂସକ, ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମବେଦନା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଚିରଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରି ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୁରା ଲିୟା ହୈ ତୁମ୍ନେ ଯୋ ଦିଲ୍ କୋ… । ଅସାଧାରଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଭିନ୍ନ ପିଢ଼ିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ, ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ।
ଆଶା ଭୋସଲେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଅନେକ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛି ଏବଂ ସେ "ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ସିଙ୍ଗର" ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖବର ପରେ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ତାରକା ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ, ଆଶା ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି - ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ କଳାକାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଫଳତା। ବଲିଉଡ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗଜଲ ଏବଂ କୱାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଗୀତ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ବହୁମୁଖୀତା ହିଁ ସେ ଏତେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ, ଆଶା ଭୋସଲେ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ମରାଠୀ, ବଙ୍ଗଳା, ପଞ୍ଜାବୀ, କନ୍ନଡ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବହୁଭାଷୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ।
୧୯୭୯ ମସିହାରେ, ଆଶା ଭୋସଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ମୋଟ ୧୮ ଥର ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ୭ ଥର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅପାର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ସରକାର ଆଶାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ - ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର, ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.