Entertainment News: କଳା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତା

Entertainment News: ପୁଣି ଲୁହରେ ଭିଜିଲା କଳା ଜଗତ। ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ଇ.ଏ. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ୍। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମାଲାୟଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଜଣା ପଡିଲା ପରେ କଳା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସାଥୀ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ସେ-କେରଳର କୋରଲାମ୍ ର ପଟ୍ଟାଥାନମ୍ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ହେଲେ,ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତ୍ରିତ୍ତଲ୍ଲୁରୁରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ଥିଏଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର:
ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିସୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ,ସେ ନାଟକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଲେଜ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା (NSD) ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିନୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୁନେର ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିଶନ୍ କରିଥିଲେ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟର:
ଇ. ଏ. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଏବଂ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅନେକ ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭି.ଆର.ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍"(Greeshamam) ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ,ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ, ସେ ଜୟରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କ୍ଲାସିକ୍ ଫିଲ୍ମ "କାଲିଆତ୍ତମ"(Kaliattam)ରେ ପୁଣି କାମ କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ "ପ୍ରଣୟଭରଣାଙ୍ଗଲ," "ଦୟା," ଏବଂ ଜୟରାମଙ୍କ "ପଟ୍ଟାଭିଷେକମ" ସମେତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ:
ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଭିନେତା ମୁକେଶଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରେ,ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ "ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାନ୍" ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ,ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛି। ମୋର ବୟସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛୁ। ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଯୋଜକ।" ସେପଟେ, ଇ.ଏ. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସାଥୀ କଳାକାର ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭିଡ ବଢୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.