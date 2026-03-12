Actor Death: ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ଏହି ଅଭିନେତା...

Advertisement
Actor Death: ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିନେତା ହରି ମୁରଲୀଙ୍କ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିନେତା ୨୦୦୪ ମସିହାରେ "ରସିକାନ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

Actor Death: ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିନେତା ହରି ମୁରଲୀଙ୍କ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିନେତା ୨୦୦୪ ମସିହାରେ "ରସିକାନ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ପିଲାବେଳେ ଜଣେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ହରି ମୁରଲୀ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାଁନ୍ତି।

ଘରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି: 
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା କେରଳର ପାୟାନୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହରି ମୁରଲୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି।

ହରି ମୁରଲୀ କିଏ ଥିଲେ?
ଶିଳ୍ପରେ ହରି ମୁରଲୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଅଭିନେତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ.ଏମ୍. ନାଜିର ହରି ମୁରଲୀଙ୍କୁ ଏକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଅଭିନେତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ରସିକାନ୍" ରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଅଭିନେତା ଜଣେ ଶିଶୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହିତ ଜଡିତ: 
ହରି ମୁରଲୀଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାପା ନାଟ୍ୟ କଳାକାର କେ.ୟୁ. ମୁରଲୀ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ସିନେ ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା। ପିଲାଦିନରୁ ନିଜ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିବା ହରି ମୁରଲୀ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି।

