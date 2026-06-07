Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Comedian Death: ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହାସ୍ୟ କଳାକାର...

Comedian Death: ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହାସ୍ୟ କଳାକାର...

Comedian Death: ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସଲିମ କୁମାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ କମେଡି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିବା ସଲିମ କୁମାରଙ୍କର ୫୬ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିନେତା କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଚିର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 07, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:24 AM IST
Comedian Death: ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହାସ୍ୟ କଳାକାର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହାସ୍ୟ କଳାକାର...
Comedian Death0 min ago
2
Top 10 news31 min ago
3
weather report1 hr ago
4
top 10 news todayJun 06
5
Chandrika HembramJun 06