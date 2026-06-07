/Comedian Death: ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହାସ୍ୟ କଳାକାର...

Comedian Death: ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସଲିମ କୁମାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ କମେଡି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିବା ସଲିମ କୁମାରଙ୍କର ୫୬ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିନେତା କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଚିର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ସଲିମ କୁମାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ:
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସଲିମ କୁମାରଙ୍କୁ କୋଚିର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର କମେଡି ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସଲିମ କୁମାର ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ କମେଡିର ରାଜା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନସାରା, ଅଭିନେତା କମେଡି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସଲିମ କୁମାର ଥିଏଟର ଏବଂ ମିମିକ୍ରି ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତା ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା "ଇଷ୍ଟମନୁ ନୁରୁ ଭଟ୍ଟମ୍"। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ମାଲାୟଲମ ଶିଳ୍ପର କମେଡି ରାଜା ହେଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ, ଏହି ଅଭିନେତା "ତେଙ୍କାସିପଟ୍ଟିନମ୍", "ମୀସା ମାଧବନ", "ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ", "ଇ ପରକ୍କୁମ୍ ଥାଲିକା", "ସିଆଇଡି ମୁସା", "ଥିଲକ୍କମ୍", "ମାୟାଭି" ଏବଂ "ପେରୁମଝାକଲମ୍" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
#WATCH | Kochi, Keralam | Renowned Malayalam actor and National Award winner Salim Kumar passes away at the age of 56.
Visuals from the hospital in which the actor was admitted pic.twitter.com/2bn9QyIzFF
— ANI (@ANI) June 7, 2026
ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
ଅଭିନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ, ଚାନ୍ଦୁ ସଲିମ୍ କୁମାର ଏବଂ ଆରୋମାଲ ସଲିମ୍ କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମର୍ମାହତ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଅଭିନେତା ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି।