ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର 2023 ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ମୋହନଲାଲଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 'ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Trending Photos
Dadasaheb Phalke Award: ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର 2023 ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ମୋହନଲାଲଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 'ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଚୟନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଅଭିନେତା ସହ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଅନେକ ସିନେମା ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ । ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରତିଭା, ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
On the recommendation of the Dadasaheb Phalke Award Selection Committee, the Government of India is pleased to announce that Shri. Mohanlal will be conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award 2023.
Mohanlal’s remarkable cinematic journey inspires generations!
The… pic.twitter.com/n1L9t5WQuP
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 20, 2025
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ରେ ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Shri Mohanlal Ji epitomises excellence and versatility. With a rich body of work spanning decades, he stands as a leading light of Malayalam cinema, theatre and is deeply passionate about the culture of Kerala. He has also delivered remarkable performances in Telugu, Tamil,… https://t.co/4MWI1oFJsJ pic.twitter.com/P0DkKg1FWL
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2025
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୋହନଲାଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାରେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୧ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ୨୦୧୯ରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି।
Also Read- ବର୍ଷକର ବିବାହରେ ୧୨ ଦିନ ଏକାଠି ଥିଲେ ଦମ୍ପତ୍ତି, ୩ଟି ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ
Also Read- ୧୯ ଦିନରେ ୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କଲା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.