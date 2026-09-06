Add Zee Business As A Preferred Source
App

Entertainment News: ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍"ର ହେଲା ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ

Entertainment News: ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ବର୍ଗ କୋରାପୁଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍’ ର ପିଭିଆର ରେ ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ କଳାକାର,ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଙ୍କ ସମେତ କେତେଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ମିଶି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 06, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:29 PM IST
Entertainment News: ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡିଜ୍"ର ହେଲା ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi Building Collapse: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ମୃତ
2
3
4
5