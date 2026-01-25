Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3086164
Zee OdishaOdisha Entertainmentଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେନି ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେନି ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ

 ଆଜି ଗାୟିକା ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:36 PM IST

Trending Photos

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେନି ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ

Ollywood News: ଆଜି ଓଲିଉଡର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ରହିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା।  ତେବେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ସଂଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଓଲିଉଡ କଳାକାର, ପ୍ରଶଂସକ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ କଳାକାର ପ୍ରାର୍ଥୀବ ଶରୀର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ, ଗାୟକ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସ୍ୱୟଂମ ପାଢୀ, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କଟକରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ କୋକେଇକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାୟିକା ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । 

ନିକଟରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରଥମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ । ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି ଅର୍ପିତା । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ବୋଧହୁଏ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହୁଏ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା । ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଲେନି ଅର୍ପିତା । କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଅର୍ପିତାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଓଲିଉଡ ତଥା ଓଡିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଆଲବମରେ ସେ ଅନେକ ହିଟ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଗାଇଥିବା ଅନେକ ଗୀତ ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଛି । ତେବେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା କାଶିଆ କପିଳା ସିନେମା ଜରିଆରେ ସିନେ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। 

୨୦୦୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ସଂଗୀତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲବମ୍‌ ପାଇଁ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ‘ମାଧବ ହେ ମାଧବ’, ‘ଟ୍ବିଙ୍କଲ୍‌ ଟ୍ବିଙ୍କ୍‌ଲ ଲିଟିଲ୍‌ ଷ୍ଟାର୍‌’, ‘ନାଚିବ ଗବର ସିଂହ’, ‘ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା’, ‘ସଜନୀ ସଜନୀ’, ‘ଆମେ ତ ଟୋକା ଷଣ୍ଡ ମାର୍କା’ ପରି ଦାଦାଙ୍କର ହିଟ ଗୀତ ଚୀର ସବୁଜ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି କିଛି  ଆଇଟମ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ‘ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଦେହଟା ଗୋରୀ ଲୋ’ ଗୀତରେ ସେ ନିଜେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ୍‌ଙ୍କ ‘ରାତି ସାରା ବାର୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଦୁକୁ ଦୁକ’ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ‘ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁଷି’ ସିନେମା ପାଇଁ ଓ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ‘ତୃଷ୍ଣା’ ସିନେମା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଭେଟି ଦେଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବ । 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ୧୯୭୧ ମସିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କଟକ ଯାଇଥିଲେ ।

Also Read- ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

Also Read- Gold Rate: ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଟେନସନ୍ ଦେଲା ସୁନା ରୂପା ଦର

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Abhijit Majumdar death
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେନି ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ
President Droupadi Murmu
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Padma Awards 2026 List
Padma Awards 2026 List: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ...
crime news
Puri Crime: ପୁରୀ ଟୁକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ କଲା ପୁଲିସ
Koraput news
Odisha News: ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ