Add Zee Business As A Preferred Source
App

Actress Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ...

ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀ କେବଳ ବଙ୍ଗୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁପେଲି ପରଦା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲେ। କୋଲକାତାରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଘର ବିକ୍ରି କରି ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:20 AM IST
Actress Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5