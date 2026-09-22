Actress Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ...

Actress Death: ବଙ୍ଗୀୟ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବରରେ ଶୋକସ୍ତବ୍ଧ ଟଲିଉଡ୍। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅନେକ କଳାକାର ଓ ସିନେପ୍ରେମୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ‘ମୌଚାକ’, ‘ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା’ ଏବଂ ‘ଆବଦଲ୍ଲା-ମର୍ଜିନା’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ।ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀ କେବଳ ବଙ୍ଗୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁପେଲି ପରଦା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲେ। କୋଲକାତାରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଘର ବିକ୍ରି କରି ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ।
প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়.
বাংলা ছবির এক পরিচিত মুখ, যাঁর উপস্থিতি একসময় পর্দায় আলাদা করে চোখে পড়ত, চলে গেলেন নীরবে।
রবিবার রাতে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। গত এক বছর ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন অভিনেত্রী।… pic.twitter.com/hgHxzIKOxD
— Trinamool Supporters TMCS (@TMC_Supporters) September 21, 2026
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାର ପାଇବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲୀ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମିଠୁଦିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଉତ୍ତମ କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବର୍ଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ସାକ୍ଷାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରୂପା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି।
Heartbroken to hear about the passing of veteran Bengali & Hindi cinema actress Mithu Mukherjee. Known for her iconic roles in classics like Mouchak, Marjina Abdallah, and Swayamsiddha, her charm on screen will always be remembered.
Rest in peace. Om Shanti. pic.twitter.com/q8UpfxIFh6
— Sanghamitra Bandyopadhyay (@SanghamitraLIVE) September 21, 2026
ଅଭିନେତା ପ୍ରସେନଜିତ୍ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ‘ମୌଚାକ’ ଏବଂ ‘ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତାରେ ମିଠୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମିଠୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ କୃତ୍ରିମତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ବୋଲି ରଞ୍ଜିତ କହିଛନ୍ତି।
Go well, Mithu Mukherjee. Your films will keep you alive in our memories. pic.twitter.com/bEYc7H91d5
— Mad-হবি (@Mads00108) September 21, 2026
ସମୟ ବିତିବା ସହ ମିଠୁ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିଜକୁ ପରଦାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଚାର ଓ ଆଲୋକଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ସିନେମାପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଜୀବନ୍ତ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏକ ଯୁଗର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ହରାଇଲା ଟଲିଉଡ୍।