Spirit Release Date Announced: ଅଭିନେତା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ସ୍ପିରିଟ୍"ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭ରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଏତେଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଟି-ସିରିଜର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଷଣ କୁମାର ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ୱାଙ୍ଗା ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଫିଲ୍ମରେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଏ କିଏ?
ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ତ୍ରିପ୍ତି ଦିମରିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରଦାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରି କିପରି ଦେଖାଯିବ ତାହା କେବଳ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଜଣାପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ୱାଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।
ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ୱାଙ୍ଗାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ୱାଙ୍ଗା ପୂର୍ବରୁ ଆନିମଲ୍ ଏବଂ କବୀର ସିଂ ଭଳି ବିବାଦୀୟ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାଇବଜେଟ ଇନକମ୍ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିବାଦର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ରେଡ୍ଡୀ "ସ୍ପିରିଟ୍"ରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।
ବିବାଦ କ’ଣ ଥିଲା?
ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ୱାଙ୍ଗାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆନିମଲ୍ ଏବଂ କବୀର ସିଂ, ଉଭୟ ଫିଲ୍ମରେ ଇଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସିନ୍ କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଟନର ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋତା ଚାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚିତ୍ରଣ କିଛି ମହଲରୁ ବିରୋଧର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମାଜର ବାସ୍ତବତା। ତଥାପି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯିବା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
