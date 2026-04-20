ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ "ତତେ ଭଲ ପାଉଚି ବୋଲି" ଓ "ଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଶହେ ଜନ୍ମର" ରିଲିଜ୍

ପାତ୍ର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଦୁଇଟି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ "ତତେ ଭଲ ପାଉଚି ବୋଲି" ଓ "ଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଶହେ ଜନ୍ମର"
Entertainment News: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଭିନେତା ପପୁ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝୁନି ଅଭିନୀତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟୁକିକ୍ ଭିଡିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି "ତତେ ଭଲ ପାଉଚି ବୋଲି" ଓ "ଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଶହେ ଜନ୍ମର" ।
ତେବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଅବସରରେ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, କଟକ ଚୈଦ୍ବାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ୍ ବିଶ୍ବାଳ, ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ ସମେତ ଅଭିନେତା ପପୁ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝୁନି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୀତ ଦୁଇଟି ର ସିଡ଼ି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୀତ ପାତ୍ର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । "ତତେ ଭଲ ପାଉଚି ବୋଲି" ଗୀତଟିକୁ ସମ୍ବିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଗୀତ ରଚନା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି "ଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଶହେ ଜନ୍ମର" ଗୀତ ଟିକୁ ଚିନ୍ମୟ ଓ ବିଭୁନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦାଶ ଓ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା । ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟି ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି ।
