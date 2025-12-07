ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ସହ ମୋ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି - ଅନୁଭବ

ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ ବହୁତ କଥା କୁହେ ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ । ବଡ ଭାଈ ଭାବିକି ଅନେକ କଥା କହିନଥିବ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ହେବ ମଧ୍ୟ । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି ।
Trending Photos
Ollywood News: ଆଜି ଟିଟଲାଗଡରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କବରସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଓଲିଉଡର କିଛି କଳାକାର । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ନିକଟରେ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅନୁଭବ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ସହ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ।
ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କହି ବି ପାରୁନି କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି । କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ । ଇଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଯେ, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଈଟା ଏତେ ଜଲଦି ଯିବ ସେଇଟା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି । ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଝୁରୁଛି । କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ହୁଅନ୍ତା କି ପଳେଇ ଆସନ୍ତା ଏମିତି ଲାଗୁଛି । ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ମିଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ । କାରଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସମ୍ଭାଳିବା । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜଣେ ବଡ ଭାଈ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ମାଆ ବୋଲି ମାନୁଛି । ଯେତିକି ପାରିବି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବି । ଚାହିଁବି ଯେ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରୁଥିବ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଏକା ହୋଇନାହାନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିନା ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତରେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ହରାଇଦେଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁଠି ପୋତି ହୋଇଛି ସେଠାରେ ମୋ ସ୍ୱର ପୋତି ହେବା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି । ମୋ ଆଗାମି ୨ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଏକ ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓର ବି ସେ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି ତାର ଗୀତ କିଛି ।
ହ୍ୟୁମାନ ବହୁତ କଥା କୁହେ ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ । ବଡ ଭାଈ ଭାବିକି ଅନେକ କଥା କହିନଥିବ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ହେବ ମଧ୍ୟ । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି । ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି । ସେ ଗୁରୁତର ସହ କଥାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲଦି ବହୁତ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆମର ସାହସ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମ ବୟସରେ କିପରି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବାହାଦୂରି ମାରିଛନ୍ତି ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କରିଛୁ ।
ସେ ପିଲାର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା । ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭୋଗିଛି । ତା ଝିଅକୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲପାଏ । ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଯେପରି କିଛି ନହୁଏ । ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ ।
Also Read- ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ
Also Read- Budh Gochar 2025: ବୁଧ ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିପରି ରହିବ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.