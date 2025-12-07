ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ସହ ମୋ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି - ଅନୁଭବ

Advertisement
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:11 PM IST

Ollywood News: ଆଜି ଟିଟଲାଗଡରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କବରସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଓଲିଉଡର କିଛି କଳାକାର । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ନିକଟରେ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅନୁଭବ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ସହ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ।

ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କହି ବି ପାରୁନି କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି । କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ । ଇଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଯେ, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଈଟା ଏତେ ଜଲଦି ଯିବ ସେଇଟା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି । ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଝୁରୁଛି । କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ହୁଅନ୍ତା କି ପଳେଇ ଆସନ୍ତା ଏମିତି ଲାଗୁଛି । ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ମିଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ । କାରଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସମ୍ଭାଳିବା । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜଣେ ବଡ ଭାଈ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ମାଆ ବୋଲି ମାନୁଛି । ଯେତିକି ପାରିବି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବି । ଚାହିଁବି ଯେ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରୁଥିବ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଏକା ହୋଇନାହାନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିନା ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତରେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ହରାଇଦେଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁଠି ପୋତି ହୋଇଛି ସେଠାରେ ମୋ ସ୍ୱର ପୋତି ହେବା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି । ମୋ ଆଗାମି ୨ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଏକ ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓର ବି ସେ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି ତାର ଗୀତ କିଛି ।

ହ୍ୟୁମାନ ବହୁତ କଥା କୁହେ ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ । ବଡ ଭାଈ ଭାବିକି ଅନେକ କଥା କହିନଥିବ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ହେବ ମଧ୍ୟ । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି । ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି । ସେ ଗୁରୁତର ସହ କଥାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲଦି ବହୁତ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆମର ସାହସ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମ ବୟସରେ କିପରି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବାହାଦୂରି ମାରିଛନ୍ତି ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କରିଛୁ । 

ସେ ପିଲାର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା । ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭୋଗିଛି । ତା ଝିଅକୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲପାଏ । ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଯେପରି କିଛି ନହୁଏ । ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ । 

