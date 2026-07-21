Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆସୁଛି ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ଶ୍ରାବଣୀ': ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ

ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଜୁଲାଇ ୨୭ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ରେ ଆସୁଛି ନୂତନ ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ଶ୍ରାବଣୀ': ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:30 AM IST
ଆସୁଛି ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ଶ୍ରାବଣୀ': ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ
Image Credit: ଏହି ମେଗା ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରାବଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ସୋନାଲି ଚୌଧୁରୀ, ସାଗର ଭୂମିକାରେ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଚରିତ୍ରରେ ନୀତୁ ସିଂହ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଉପକୂଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ; ୪ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odia News39 min ago
2
Andy Burnham1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Accident News3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago