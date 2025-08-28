ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ "ରେ ମନ"
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ "ରେ ମନ"

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:53 PM IST

Entertainment News: ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଏକ ବଡ଼ ବଜେଟର ସ୍ୟାଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ ସହିତ ଟ୍ରିଜର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଜୁପିଟର କଲେଜ୍ ପରିସରରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ, ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଜସ୍ମିନ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ । ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଲଞ୍ଚିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଜୁପିଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନସ୍  ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଜୁପିଟର କଲେଜ୍ ର ପ୍ରିନସିପାଲ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ପାତ୍ର, ପ୍ରଯୋଜକ ଶୁଭମ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରି୍ଏଟିଭ ହେଡ଼ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ, ନାୟକ ଅଭିଷେକ, ନାୟିକା ଜସ୍ମିନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ସହିତ ତାଳ ମିଶାଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । "ରେ ମନ" ଗୀତଟି ଶୁଭମ ମହାନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡଃ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଓ ଜସ୍ମିନ । ଭିଡିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଆର । ଗଣେଶ ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟି ଶୁଭମ ମହାନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ଗୀତଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ନାୟକ, ନାୟିକାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ଭାବ ବିହ୍ଵଳ ହେବେ ଏବଂ ଢେର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ।

