Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3103874
Zee OdishaOdisha Entertainmentଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ କଳା ଦିଅଁ

ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ "କଳା ଦିଅଁ"

"କଳା ଦିଅଁ"ରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଦେବ ରାଉତ ଏବଂ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:08 PM IST

Trending Photos

ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ "କଳା ଦିଅଁ"

Entertainment News: ଉର୍ମି ମୋସନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ଭଜନ କଳା ଦିଅଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି । ରାଜଧାନୀର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଏହି ଭଜନର ଭଵ୍ୟ ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ୍, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁ୍ମୋଚନ ମହାନ୍ତି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ମୀରା ପରିଡା, ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତରାୟ, ପାର୍ଥସାରଥୀ ଜେନା ଏବଂ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଏହି ପ୍ରଡ଼କସନ୍ସ ହାଉସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ବପ୍ନ ନେଇ କଳା ଜଗତକୁ ଖୁବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ସହିତ ଉନ୍ନତ ମାନର ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଓଲିଉଡ଼ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେବାପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉର୍ମି ମୋସନ୍ସ ପ୍ରଡ଼କସନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ "କଳା ଦିଅଁ"ରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଦେବ ରାଉତ ଏବଂ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାୟକ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପପ୍ପୀନ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବେହେରା । ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ମୟ ଦେ, ପାୟଲ ରାଉତରାୟ, ସୁଚରିତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଆକାଶ ହୋତା । ଗୀତ ସହିତ ଭିଡିଓ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ  ଚିରାଚରିତ ପରିକଳ୍ପନାଠାରୁ ବହୁ ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇଛି କଳା ଦିଅଁ । ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନେ କଳା ଦିଅଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଟିମ୍ କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ୧୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣୁଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ ସୂଚନା...

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜଲିଉଡ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Central University of Odisha
ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୬୦୯ କୋଟିର ଅନୁଦାନ: ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
IAF
ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜାଇବ ବାୟୁସେନା! ଭାରତ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ୧୧୪ଟି ‘ରାଫେଲ୍’
Sasmit Patra
Sasmit Patra: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଗର୍ଜିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର
Sachin Ramchandra Jadhav
Odisha News: କୃଷି ବିଭାଗର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ