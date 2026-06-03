ଜୀ ସାର୍ଥକର ତରଫରୁ ଅପଣମାନଙ୍କୁ ‘କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ’ର ଆଲୋକ ଓ ଛବିର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ‘ଜୀ ସାର୍ଥକ’ ନିଜର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନୂତନ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ‘କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ’ରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆଲୋକ ଏବଂ ଛବିଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ମଙ୍ଗରାଜ ପରିବାରର ପୁଅ ଆଲୋକ ସହ ଛବିଙ୍କର ବିବାହର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଯେପରିକି ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡ଼ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ବିବାହ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମେଗା ଧାରାବାହିକର ନାୟକ ଓ ନାୟିକାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓ ପ୍ରତ୍ଯେକ ସିନ୍ ହେବ ମନଲୋଭା ଓ ଆଣିବ କାହାଣୀରେ ରୋମାଞ୍ଚ।
ତେବେ ଏହି ଖୁସିର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଛାୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମନୋଭାବ କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଛାୟା ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବ କି? କଣ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ଏଭଳି ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିବ।
ଏହି ମେଗା ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଲୋକ ଭୂମିକାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ଛବି ଭୂମିକାରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ରାଉତ ଏବଂ ଛାୟା ଭୂମିକାରେ ଅଦିତି ଦାଶ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀ-ସାର୍ଥକର ଚିଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫିସର ରାହୁଲ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିବାହର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ମନୋରଂଜନ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ସହିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତି ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି ୮ଟାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଗା ବିବାହ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
Also Read- Monthly lucky zodiac signs: ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମକିବେ ଏହି ୫ ରାଶି
Also Read- 8th Pay Commission: କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ୫ଟି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଦାବି; IRTSA ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ...
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.