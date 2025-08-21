ଲୋକପ୍ରିୟ ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ସାଥୀ ସାତ ଜନ୍ମର' ରେ ସମ୍ପର୍କର ଦୋଛକିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ଘରର କାହାଣୀ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସତ ମିଛ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ପାରିବାରିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଗଢି ଉଠିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମେଗା ଧାରାବାହିକ । ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ମେଗା ଧାରାବାହିକ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:30 PM IST

Entertainment News: ଜୀ ସାର୍ଥକର ସମସ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଧାରାବାହିକ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ସହଜରେ ଜିତିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏହି ଚ୍ଯାନେଲ।  ସେହିପରି ଏକ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି ମେଗା ଧାରାବାହିକ 'ସାଥୀ ସାତ ଜନ୍ମର' । 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ଘରର କାହାଣୀ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସତ ମିଛ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ପାରିବାରିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଗଢି ଉଠିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମେଗା ଧାରାବାହିକ । ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ମେଗା ଧାରାବାହିକ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଛି ।

ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଦେବ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପରେ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ଓ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି ଯେ ସାରା ଜୀବନ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖା କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଦେବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଗ୍ୟାରେଜର କଳସ ବିସର୍ଜନରେ କେମିତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଛିଡା ହେବ ଦେବ ସହିତ ? ଏମିତି ଏକ ଦୋଛକିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ଦେବ ଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ । ଏହିଠାରୁ ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ "ସାଥି ସାତ ଜନ୍ମର" ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ କେବଳ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜୀ-ସାର୍ଥକର ଚିଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫିସର ରାହୁଲ ରାଓ ।

