Nisa Moharana: କାହିଁକି ବଲାଙ୍ଗୀର SDJM କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଆଇଟମ୍ ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ

ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଇଟମ୍ ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା। ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଜଣେ ଜାମିନଦାର୍ ଙ୍କ ବଳରେ ମିଳିଛି ନିସର୍ତ୍ତ ଜାମିନ୍।
Nisa Moharana: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଇଟମ୍ ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା। ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଜଣେ ଜାମିନଦାର୍ ଙ୍କ ବଳରେ ମିଳିଛି ନିସର୍ତ୍ତ ଜାମିନ୍। ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ୍ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର୍ ଏସଡିଜେମ୍ କୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତମାସରେ ଅଶ୍ଲୀଳ ନୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ନିଶାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚନ୍ଦନଭାଟି ଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ସେଠାରେ ସେ ଅଶ୍ଲୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଅଙ୍ଗପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ-ନେଇ ଚନ୍ଦନଭାଟି ଫାଣ୍ତିର ଏଏସଆଇ(ASI) ରଞ୍ଜିତ ପଧାନ ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୨ ଆୟୋଜକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ୍ ଓ ରାଧେଶ୍ୟାମ୍ ମେହେର୍ ।
ଏହି ଅଶ୍ଲୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନେଇ ନିଶାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଆସିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିବା ନେଇ ଏହି ଟିମ୍ ରାଜଧାନୀରେ ୨ ଦିନ ଡେରା ପକାଇଥିଲା। ଗିରଫ ହେବା ଭୟରେ ନିଶା ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ପାଇଁ ନିଶା ମହାରଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ କଥା ହେଉଛି, ନିଶାଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଥିବା ପୋଲିସ୍ ବାବୁଙ୍କ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଏସଆଇ(ASI) ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
