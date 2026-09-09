Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Dahan Odia Movie: ମୁମ୍ବାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ‘ଦହନ’ ପ୍ରିମିୟରକୁ ଛୁଟିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ

Dahan Odia Movie: ମୁମ୍ବାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ‘ଦହନ’ ପ୍ରିମିୟରକୁ ଛୁଟିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ

ପ୍ରିମିୟର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲିଉଡର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ସିନେପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଯୋଜିକା-ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସିନେମାଟିର ଗଥିକ୍ ପରିବେଶ, ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଚମକୃତ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 09, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:49 PM IST
Dahan Odia Movie: ମୁମ୍ବାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ‘ଦହନ’ ପ୍ରିମିୟରକୁ ଛୁଟିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମୁମ୍ବାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ‘ଦହନ’ ପ୍ରିମିୟରକୁ ଛୁଟିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ
2
3
4
5