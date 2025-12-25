ଗୁଲୁଆ କହିଲେ 'ବାହା ହେବା ପରେ ମୋତେ ମିଳିଛି ନିର୍ଯାତନା'

ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଚାପରେ ବାହା ହୋଇଥିଲି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୁଲୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହା ନ ହେଲେ ଜୀବନ ହାରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ବର୍ଷା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ବାହା ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାରିରୀକ ସଂପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତଥା ୟୁଟୁବର ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପାରିବାରିବ ବିବାଦରେ ଧିରେ ଧିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁମର ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମେ ଗୁଲୁଆ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆ ।
ଗୁଲୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବାଡାଏନି ବରଂ ବର୍ଷା ମତେ ବାଡାନ୍ତି । ମୋତେ ଓ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବର୍ଷା ମୋତେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ଗୁଲୁଆ କହିଛନ୍ତି । ଘର ପାଖକୁ ଅନେକ ଥର ଗୁଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ମୋ ଶ୍ବଶୁର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଯଥା ମୋତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି । ମତେ ଅପରାଧୀ ସଜାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା । ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଚାପରେ ବାହା ହୋଇଥିଲି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୁଲୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହା ନ ହେଲେ ଜୀବନ ହାରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ବର୍ଷା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ବାହା ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାରିରୀକ ସଂପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୁଲୁଆ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯିବା ସହ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଲୋକ ଧମକ ଦଉଥିବା କହିଥିବା ସମୟରେ କାହାରି ନାଁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଧମକ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଗୁଲୁଆ ଯେତେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସଂପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସବୁ କଳାଚିଠା ମୋ ହାତରେ ବୋଲି ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ।
ବର୍ଷା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମୁଁ କିଛିଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ତାହାର କାରଣ କିଛି ଥିଲା' । 'ମୋ ସାଥୀରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି' । 'ତମକୁ ଜଣେ ମର୍ଡର କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଦଉଛି ତମକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କରିଦବ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା କଥା' । 'ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଏସପି, ଡିଏସପି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା' । 'ପ୍ରତ୍ୟକ ଜିନିଷ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର' । 'ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲିକି ଥୋଇଦେବି' । 'ଯେତିକି ଜଣ ଏଥିରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି' । 'ମୁଁ ଯଦି ଧମକ ଦବାର ଥାନ୍ତା ତେବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଧମକ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି' । 'ମୁଁ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଛି ମତେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି'। 'ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ' । 'ଲୋକ କୋର୍ଟ ଆଉ ପୋଲିସର ସାହାରା ସିନା ନଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସାହାରା ନେବି' । 'ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବି କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ ସତ କଣ ମିଛ କଣ' ।
'ଲୋକ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଲାଇନ୍ ରେ ୯ ବର୍ଷ ରହିଛି' । 'କିଏ କଣ କହିଦେଲା ସେଇଟା ନଥାଏ ଦର୍ଶକମାନେ ବୋକା ନୁହଁନ୍ତି କି କେହି ବନେଇ ପାରିବେନି' । 'ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ହେବ' । 'ମୁଁ ମୋ ଓକିଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ପୋଲିସ ସହ କଥା ହେବି' । 'ଯେଉଁ ସୋପାନରେ ଯିବା କଥା ମୁଁ ସେହି ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବି' । 'ପ୍ରତ୍ୟକ କଥା ମୁଁ ପ୍ରମାଣର ସହ କଥା ହେବି' । 'ମୁଁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କଥା କହି କାନ୍ଦିକି ରୋଲ୍ କରିବି ନାହିଁ' । 'ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ' । 'ମୋର ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ଅଛି' । 'ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିଛି ସେ ମହାନ ଖଳନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ତେବେ ମୁଁ ସେତିକି ପ୍ରମାଣ ପାଇକି କହିଛି' । 'ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବୁ ଧିରେ ଧିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ହେଲେ ୮ରୁ ୯ ମାସ ବିତିଗଲା ହେଲେ କିଛି ସମାଧାନ ହେଲାନି' । 'ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବି ସେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ଏ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲେ' । 'କେଉଁ ଝିଅକୁ ମନାଲୀରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲେ କେଉଁ ଝିଅକୁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେଉଁ ଝିଅକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛି' । 'ମତେ ଅଲଗା ନ କରିକି ତମେ କେମିତି କେଉଁ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛ ଲାଜ ଲାଗୁନି' । 'ମୁଁ ଅଛି ୟାର୍, ମତେ ବିଦା କରିଦିଅ ... '। 'ମତେ ଘରୁ ବାଡେଇକି ବିଦା କରିଦେଲ.. ଯଦି ତମର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ ମତେ ବିଦା କରିଦିଅ ମୋ ମ୍ୟାଟର ସର୍ଟଆଉଟ୍ କରିଦିଅ ...' । 'ମୋ ମ୍ୟାଟର ସର୍ଟଆଉଟ୍ ନକରି ତମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅ... '। 'ମୁଁ ମିଡିଆରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ଝିଅ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଦେଇଥିଲେ' । 'ବହୁତ ଝିଅ ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି' । 'ଯଦି କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ସତ କଥା କହିଦଉଛି ସେ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟରେ ତା ପାଇଁ ଗାଳି ଆସିଯାଉଛି ଯେ, ତୁ କଣ ସାଧୁ ତୁ କଣ ଭଲ'। 'ସମାଜ ଅଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଦବ ଥରେ ସମାଜ ଜାଣୁନି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି' । 'ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି' । 'ତମକୁ ଯଦି କେହି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ତେବେ ତମେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ' । 'ଯଦି ନେଇନ ତେବେ ରାଜି କାହିଁକି ହେଲ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ?' 'ତମେ ଯାହା ନାଁରେ କହୁଛ ସେ ହୁଏତ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥାଇପାରେ' । 'ତମେ ଯଦି କହୁଛ ପୋଲିସ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁନି ତାହାଲେ ସେ ଥାନାରେ ଆଗରୁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ଥିବ' ।
