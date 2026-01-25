Abhijit Majumdar: ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପରଲୋକ

Trending Photos
Abhijit Majumdar: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥାଇ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ରହିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇୟାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ସଂଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଖବର ଅପଡେଟ ହେଉଛି।
