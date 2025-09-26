Advertisement
୫୦ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ରଥମଥର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରିମିଅର ଶୋ'

ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୦ ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୧୫୦ଟି ଶୋ ଚାଲିଛି । ବଲିଉଡର ସେଇ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ପୁନିତ ଇଶାର ଓରଫ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । 

Ollywood News: ପୂଜା ବଜାରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ବଡ଼ ବଜେଟର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ" । ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରିମିଅର ଶୋ' ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ର ପ୍ରିମିଅର ଶୋ' ହୋଇଛି ।

ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟାର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ ଲିପି ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଆଜି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଛି । ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟି ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟିମ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁପରଷ୍ଟାର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ, ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇ କିରଣ ମଙ୍ଗରାଜ, କ୍ୟାମେରାମ଼୍ୟାନ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ,  ଅଭିନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ, ଲିପି ମହାପାତ୍ର, ବିଭାସ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରୁକ୍ମିଣୀ ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଙ୍କ ସହିତ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତେଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମାଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କଳା ତଥା ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରୁକ୍ମଣୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରିମିଅର ଶୋ ହେଉଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୦ ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୧୫୦ଟି ଶୋ ଚାଲିଛି । ବଲିଉଡର ସେଇ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ପୁନିତ ଇଶାର ଓରଫ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । ସୁପର ଆକ୍ସନ, ଭରପୁର ଫାମିଲି ଡ୍ରାମା ସାଙ୍ଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତ ଆଉ ନାଚର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ନାଚରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି  । ଦଶହରାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

