Odia film Charikandha: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’କୁ ମିଳିଲା ଏକାଧିକ ପୁରସ୍କାର

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:46 PM IST

Odia film Charikandha: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟମ-ଲମ୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ବେଲଜିୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ନିଜର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଛି।

ଅକ୍ଟୋବର ୧୮, ୨୦୨୫ ତାରିଖରେ ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’  ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବଟି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ନୃତ୍ୟମ କଳା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୃଷ୍ଣା ଡି.କେ.ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’  ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାତା ଅତିଶ କୁମାର ରାଉତ, ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍. ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଅଭିନେତା ଶକ୍ତି ବରାଳ ଓ ସହାୟକା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁରୁଚିକା ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ, କଳାକାର, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ସମାପନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶକ୍ତି ବରାଳଙ୍କୁ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା’ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାତା ଅତିଶ କୁମାର ରାଉତ ଓ ଲେଖକ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ମାତା’ ଓ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ’ ଭାବରେ ‘ସିନେମାଟିକ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାର’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶତାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୃତ୍ତିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତିଶ କୁମାର ରାଉତ ଓ ଶକ୍ତି ବରାଳ ସମ୍ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାର ପରଦିନ, ତାମିଲନାଡୁର କୋଡାଇକାନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ଆଉ ୩ଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ନେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୁରସ୍କାର ସଂଖ୍ୟା ୧୬କୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ ପୁରସ୍କାର’, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶତାବ୍ଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତାଙ୍କୁ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ’ ବିଭାଗରେ ‘ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପୁରସ୍କାର’ ଓ ଅଡିଓଗ୍ରାଫି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍’ ବିଭାଗରେ ‘ବିଶେଷ ଜୁରୀ ପୁରସ୍କାର’ ମିଳିଥିଲା।

ଏହା ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଆତିଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ବ୍ୟାନର, ଋତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ। ସୁପ୍ରିୟା ରାଉତ ଏବଂ ଅଖିଲ ରାଜୁରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ବରାଳ, ସୁଶୀଲ ମିଶ୍ର, ଶତାବ୍ଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତା, ଗୌରବ ମହାନ୍ତି, ଶିବାନୀ ଖରା, ଏବଂ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସହ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି; ରିଦ୍ଧି, ସଂସ୍କୃତି, ସୁରୁଚିକା, ନମିତା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ରାଜ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ଷଡଙ୍ଗୀ। 

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳରେ ହରିଶ ସେଠୀ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ କୁମ୍ଭାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ଏବଂ ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଅଡିଓଗ୍ରାଫି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବୀର କୁମାର ନନ୍ଦ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ, ପରାଗ କୁମାର ବେହେରା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅମିତ ଯୁବରାଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ପରିକ୍ରମାରେ ରହିଛି।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବେଲଜିୟମ୍, କାନାଡା, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ପୁଣେ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରିମିୟରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାରଠାରୁ ବଡ଼। ଏହି ପ୍ରିମିୟର ଓ ପୁରସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ଦଳକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ।”

ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଋତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ ଯାହା 'ଭଉଁରୀ’, 'ଡାଲଚୀନି', 'ପ୍ରତିବାଦ' ଇତ୍ୟାଦି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସୁପରିଚିତ । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା,  ଋତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭୋଟ୍', ସାରା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିଛି।

 

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

