Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ସ୍ବାଇଁ

Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଓଲିଉଡ୍।  ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଓଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ସ୍ବାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପିଡୀତ ଥିଲେ।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:28 AM IST

 ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସପୁରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ  'କିହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ', ଅବତାର ସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶାରୀ' ଏବଂ ' ସୀତା' ପରି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରବି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜୋର୍ ଯାର ମୂଲତ ତାର' ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଅବଦାନ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ଓଲିଉଡ୍ ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।  ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ କଳାକାର, ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।

Narmada Behera

