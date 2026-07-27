Indian Idol ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର ରାଶି

Jyotirmayee Nayak: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାବାନ ଗାୟିକା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ରିଏଲିଟି ଶୋ Indian Idol Season 16ର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଆୟୋଜିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଜଣ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି।
ବିଜେତା ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ Indian Idol 16ର ଟ୍ରଫି ସହ ₹20 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ସେ 'Saiyaan O Saiyaan' ଗୀତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକ ଓ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ରେ ସେ ଅନ୍ଶିକା ଚୋଙ୍କର, ମନରାଜ ବୀର ସିଂହ, ମିସ୍କମ୍ମେ ବୋସୁ, ସୁହେଲ ସୁଫି ଓ ତନିଷ୍କ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସିଜନ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନିଜର ବହୁମୁଖୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଓ ଆଧୁନିକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାର ଗୀତକୁ ସେ ସମାନ ଦକ୍ଷତାର ସହ ପରିବେଷଣ କରି ବିଚାରକ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର 'O Jab Tak Hai Jaan Jaane Jahan Main Nachungi' ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଲିନୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି 'Jaane Kyun Log Mohabbat Kiya Karte Hain' ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୀନା ଚନ୍ଦାଭରକର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ଥିଲେ। କେବଳ ଗାୟିକା ଭାବେ ନୁହେଁ, ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କରିଛି।
ALSO READ: Weather Update: ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଥରହର ଭାରତ, ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
ବିଜୟ ପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଡିସନ୍ରୁ ବିଜେତା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସେ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ବିଚାରକ, ଶୋ'ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଓ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟ୍ରଫି କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାଥୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଏଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନିୟମିତ ବିଚାରକ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଓ ବାଦଶାହଙ୍କ ସହ ଉଷା ଉତ୍ଥୁପ୍, ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ପାପନ, କୁମାର ସାନୁ, ଶେହନାଜ ଗିଲ୍ ଓ ଉର୍ମିଳା ମାତୋଣ୍ଡକର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଏହି ବିଜୟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ଏପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି।