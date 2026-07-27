Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Idol ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର ରାଶି

ବିଜୟ ପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଡିସନ୍‌ରୁ ବିଜେତା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସେ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ବିଚାରକ, ଶୋ'ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଓ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟ୍ରଫି କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାଥୀ ହୋଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 27, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:49 AM IST
Indian Idol ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର ରାଶି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ଆଜି ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଝଡ଼, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିରୋଧୀ!
NEET Paper Leak 202658 min ago
2
weather report1 hr ago
3
Adhara Pana Ritual 2026Jul 26
4
top 10 news todayJul 26
5
CWG 2026Jul 26