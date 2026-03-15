Charikandha: ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି ମୌଳିକ ଓ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିନେମା ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3141175
ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ସିନେମା ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏମିତି ଏକ ମୌଳିକ ଓ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିନେମା 'ଚାରିକାନ୍ଧ' ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରୁଛି ବିମୋହିତ । ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ 'ଚାରିକାନ୍ଧ' ସିନେମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।  ଲଗାତାର ଭାବେ ୧୬ ଦିନ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରି ଚାଲିଛି 'ଚାରିକାନ୍ଧ' ସିନେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:18 AM IST

Trending Photos

Charikandha: ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ସିନେମା ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏମିତି ଏକ ମୌଳିକ ଓ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିନେମା ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରୁଛି ବିମୋହିତ । ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।  ଲଗାତାର ଭାବେ ୧୬ ଦିନ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରି ଚାଲିଛି ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ସିନେମା। ବିଶେଷକରି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ସେହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ସିନେମାଟି ଏବେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ସହ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି।

ଏହି ମଧ୍ୟମ ଅବଧିର ସିନେମାରେ ରହିଛି ଦମଦାର୍ ମେସେଜ୍ । ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ହଲରେ ଏହି ସିନେମାଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । କଳ୍ପନା ସ୍ଥିତ ଥିବା ପିଭିଆର୍ ଏବଂ କେଶରୀ ସିନେମା ହଲରେ ଏହି ସିନେମାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସିନେମାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେଣି କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚାରିକାନ୍ଧ ଅଭାବ ପଡୁଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ସିନେମା ଦେଖି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି। 

ରିତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ର ପ୍ରଯୋଜକ ଅତିଶ କୁମାର ରାଉତ ରହିଥିବାବେଳେ ଲେଖକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ଅଭିନୟରେ ଅଭିନେତା ଶକ୍ତି ବରାଳ, ଶତାବ୍ଦୀ ସୁର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତା, ସୁଶିଲ ମିଶ୍ର, ଗୌରବ ମହାନ୍ତି, ଶିବାନୀ ଖରା, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଋଦ୍ଧି ପରିଡ଼ା, ସୁରୁଚିକା ମହାପାତ୍ର, ନମିତା ସାହୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଉତ, ରାଜ ଏସ. ପାଢ଼ି, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଇଁ, ଏସ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ସୌମ୍ୟ ଆର୍.ଷଡ଼ଙ୍ଗି ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି । ୩୭ ମିନିଟର ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୪୬ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଓ ୨୨ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ଅନେକ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Commercial LPG
Commercial LPG: ୨୯ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ବୁକିଂ
namo bharat train
ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରତି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଟ୍ରେନ !
top 10 news today
Top 10 News: ଟୁଇନ ସିଟିରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Oil Crisis
Oil Crisis: ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଝୁଛି ଦେଶ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ୍