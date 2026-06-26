Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଲାଇନ୍ ବାଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ବିତ ଓ ସ୍ବପ୍ନା ଯୋଡି ପ୍ରଥମ ଥର

ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେବା ପାଇଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନେ । ମଣିଷ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରର ନାୟକ । ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏହି ସିନେମାରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 26, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:57 PM IST
ଲାଇନ୍ ବାଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ବିତ ଓ ସ୍ବପ୍ନା ଯୋଡି ପ୍ରଥମ ଥର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ରଜ କୁଇନ୍'ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଫିନାଲେରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକାଇବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
Odia News30 min ago
2
khalistani terror attack59 min ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
PNG Expansion2 hrs ago
5
road accident2 hrs ago