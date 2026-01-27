Entertainement news: ଅଭିଜିତଙ୍କ ପରେ ଚାଲିଗଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବଲିଉଡରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଛାପ

Trending Photos
Entertainement news: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଲିଉଡ଼ର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସମୀର ପାତ୍ରଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମୀରଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ୭୫ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ନିଜ ଯାଦୁଗରୀ କାମର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମୀର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ସିନେ ଜଗତରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ବଲିଉଡ଼ ସୁପରହିଟ ସିନେମା ଚକ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ତଥା ଧୁରନ୍ଧର ଭଳି ହାଇ ବଜେଟ ମୁଭିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟର ଛାପ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନର ଓ ରେକଡିଷ୍ଟ ଭାବେ ବଲିଉଡ ଚଳଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ସମୀର ପାତ୍ର। ସେ ୧୯୭୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଭଞ୍ଜନଗର କଲେଜରୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରୁ (୧୯୯୬ ରୁ ୨୦୦୦ ମସିହା) ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟ ଶେଷ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଚଳଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ୨୦୨୬ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁନ୍ୟ ୭୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚଳଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଶବ୍ଦ ଯାଦୁଗରୀର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚକ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ,ରକେଟ ସିଂ, ତେରେ ବିନ ଲାଡେନ, ଫୁକ୍ରେ ଭଳି ଅନେକ ସୁପର ହିଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଏହି ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର #dhurandharafilm ର ସେ ଥିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ।
ନିଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର #କାଲିରଅତୀତ ରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ସାଉଁଟି ଥିଲେ ସମୀର। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକନସିଆନ ଭାବେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଚଳଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଖୁବ ପରିଚୟ ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ସେ ଥିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ଜଣେ ଉଦୟମାନ, ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ଆମୟିକ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ଇଂ ସମୀର ପାତ୍ର । ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପରିବାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଲା ।ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅପୁରଣୀୟ କ୍ଷତି ।ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ପାର୍ଥନା ।
