Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha State Film Awards: ‘ପୁଷ୍କରା’ ଓ ‘ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ଡେଲିଭରୀ ବୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ବ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ 'ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ' ପାଇଁ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ୨୦୨୩ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 25, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:58 PM IST
Odisha State Film Awards: ‘ପୁଷ୍କରା’ ଓ ‘ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Congress and BJP Clash: ନିଟ୍‌ ଓ ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ
Pawan Khera1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Bosnia vs Qatar2 hrs ago
4
Vinicius Junior3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago