Katrina Kaif: ମାଆ ହେବେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍, ଏପରି ଫଟୋ ସୋୟାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଭିକି କୌଶଲ..

ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋରେ, ଭିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଉଭୟ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏକ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିକି ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପକୁ ପ୍ରେମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
Trending Photos
Katrina Kaif: ଏହି ଡିସେମ୍ବରକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ଭିକି କୌଶଲ ବିବାହକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପୁରିବ। ବିବାହର ଚାରି ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଶିଘ୍ର ପିତା-ମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସହିତ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭିକି କୌଶଲ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋଟି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋରେ, ଭିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଉଭୟ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏକ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିକି ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପକୁ ପ୍ରେମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି:
ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି, ଦୁଇ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ।" ସେ ହାତ ଯୋଡି ଏକ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସ୍ନେହ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି:
ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଏହି ଫଟୋ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ମାତ୍ରେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତୁରନ୍ତ ଅଭିନନ୍ଦନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।" ରିୟା କପୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅନସୁଲା କପୁର, ଭୂମି ପେଡନେକର, ସବା ପତୌଡି, ମହେପ କପୁର, ଶିବାନୀ ଦାଣ୍ଡେକର ଏବଂ ଅନୀତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.