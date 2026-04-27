Ollywood News: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଓଏଫ୍ଟିଡିଏ) ତାଙ୍କର ୨ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ମେ ୧ (ଶୁକ୍ରବାର), କଟକର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ର ନିରଦ ମହାପାତ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ, ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଏଫ୍ଟିଡିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର(ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷର) ସଂସ୍ଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ପ୍ରବୀଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ ଓ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଓଏଫ୍ଟିଡିଏ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଓ ରମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ₹୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଓ ପ୍ରତିମାସ ₹୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଓ ଟିଭି ଜଗତର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ହେଲେ:
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ - ଘନଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ର,
ଅଭିନେତା - ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର,
ପ୍ରଯୋଜକ - ଶଶାଙ୍କ ମିଶ୍ର,
ଲେଖକ - ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ,
ଅଭିନେତ୍ରୀ - ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର,
ଅଭିନେତ୍ରୀ - ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ,
ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ - ବିଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି,
କ୍ୟାମେରାମାନ୍ - ଦିଲୀପ ରାୟ,
ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକାରୀ - ସଞ୍ଜୟ ପାଠକ,
ସମ୍ପାଦନା - ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର,
ନୃତ୍ୟ - ବିମ୍ବାଧର ଦାସ,
ଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ - ହରିଶ ମହାନ୍ତି,
ଟିଭି ସମ୍ପାଦକ - ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାନ୍ତି,
ପାର୍ଶ୍ଵ ଅଭିନେତା - ବନମାଳୀ ପାଣ୍ଡିଆ,
ଟିଭି କ୍ୟାମେରାମେନ୍ - ଉତ୍ତମ ମୁଖାର୍ଜୀ (ଖୋକନ ଦା),
ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ - ନିର୍ମଳ ମହାପାତ୍ର,
ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ ଗାୟକ - ଶେଖର ଘୋଷ,
ଗୀତିକାର - ରଜନୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ସିନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଦିକନ୍ଦ ରାଉତ।
ଏହା ସହିତ KISS ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତା ରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରବୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ଦାସ ଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହିତ ଆଜୀବନ ମାସିକ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଓଏଫ୍ଟିଡିଏ କେବଳ, ସିନେମାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଅନୁଭବ ସହିତ ଜଡିତ। ସଂଘଟନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେବା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଏଫ୍ଟିଡିଏ ତାଙ୍କର କାମ ଜାରି ରଖିବ। ମେ ୧ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଜ୍ଞ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଓଏଫ୍ଟିଡିଏ) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
