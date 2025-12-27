Ollywood News: ୨ ମାସରେ ୩୦ କେଜି ଓଜନ କମାଇଲେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର

Advertisement
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:49 PM IST

Trending Photos

Ollywood News: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସିନେମା କ୍ୟାରିୟରରେ ସବ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ କିପରି ଥିଲା ତାହା ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ । ସବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2025 ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

୧୨ ଜୁନ୍ ତଥା ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ଅନନ୍ତା' । ଏହି ସିନେମା ସବ୍ୟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ସିନେମାର ସଫଳତାରେ ପୁରା ଟିମ୍ ଯେତିକି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲେ । ସିନେମାରେ 'ଅନନ୍ତା' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସବ୍ୟ ସିନେମାରେ ମୋଟା ଦେଖାଯିବେ । ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖୁଥିବା ସବ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ଆଗରେ ହାର ନମାନି ନିଜର ଓଜନ ବଢାଇବାକୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ । ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବ୍ୟଙ୍କ ଚେହେରା ବଦଳିଯାଇଥିଲା । ପୁଚୁକା ଗାଲ ଏବଂ ପେଟ ବାହାରିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ସବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳିଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ସିନେମାରେ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ଭିଏଫଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସବ୍ୟ ସତସତିକା ମେଦବହୁଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । 

ସିନେମା 'ଅନନ୍ତା' ରିଲିଜ୍ ପରେ ସବ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସେ କିପରି ନିଜ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବେ । ନିଜ ଓଜନ ବଢାଇବା ଯେତିକି ସହଜ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା । ହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ୟ ପାସ୍ କଲେ । ମାତ୍ର ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦ କେଜି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ । ନୂଆ ଲୁକ୍ ରେ ସବ୍ୟ ନିଜର ନୂଆ ସିନେମା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । 'ଅନନ୍ତା'ରୁ 'ବାଘୁଣୀ' ଏବଂ' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ' ସିନେମା ପାଇଁ ସବ୍ୟ ଖୁବ କମଦିନରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । 'ଅନନ୍ତା' ସିନେମାକୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ । ତେବେ ୨୦୨୫ରେ ନିଜ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ସବ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ସିନେମା 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍' ଏବଂ 'ବାଘୁଣୀ' ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡିଛନ୍ତି ସବ୍ୟ । ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ସିନେମା ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସିନେମାର ପୂରା ଟିମ୍ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିକଟରେ ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଫଟୋସୁଟ୍ କରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ତାହା ହେଉଛି ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା ପିତା ମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଉଭୟ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ନୂଆବର୍ଷଟି ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦ ହେଉ ଏହା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭକାମନା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

