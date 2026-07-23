ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିନେଲେ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ, ଲେଖିଲେ just engaged

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ନାୟକ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ । ନିକଟରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ସ୍ୱରାଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱରାଜ ଏକ ସସପେନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି । ଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ, ସ୍ୱରାଜ କେବଳ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଚେହେରା ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ । ସ୍ୱରାଜ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରେମ ବିବାହ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାର କଥା ଏହା ଯେ, ସ୍ୱରାଜ କେବେ ବିବାହ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିଏ ?
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛି । ଅନେକ ଓଲିଉଡ କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏପରି କିଛି କମେଣ୍ଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, 'ତମେ ମୋର କ୍ରସ୍ ଥିଲ... ଏ ଫଟୋ ଦେଖି ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା'