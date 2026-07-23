Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିନେଲେ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ, ଲେଖିଲେ just engaged

ଅନେକ ଓଲିଉଡ କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏପରି କିଛି କମେଣ୍ଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, 'ତମେ ମୋର କ୍ରସ୍ ଥିଲ... ଏ ଫଟୋ ଦେଖି ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା'

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:20 PM IST
ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିନେଲେ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ, ଲେଖିଲେ just engaged

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Govt DA Hike: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଲା DA
dearness allowance50 min ago
2
PM Narendra Modi1 hr ago
3
NBT Jobs2 hrs ago
4
top 10 news today2 hrs ago
5
Bahuda Yatra 20263 hrs ago