Ollywood News: ବିବାହର ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମା' ହେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା !

Ollywood News: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହ ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା । ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'Sharing a Sweet Secret' ।
ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଉଭୟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟାଚଟ୍ୟାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସବ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଫିଲ୍ମସ୍ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟିମ୍ ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବିବାହର ସମସ୍ତ ସୁଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧, ୨୦୨୧ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ କିଛି ହାତ ଗଣତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସବ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭୋଜୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ । ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏପରି କି ଉଭୟ ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ, ସହକଳାକାର ଏବଂ ଓଡିଆ ସିନେଜଗତ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉଭୟ ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ମାସ ହେବ ଅର୍ଚ୍ଚିତା କୌଣସି ସିନେମାର ସୁଟିଂ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମନା କରିଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହାର କାରଣ ପଛରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସିନେମାରେ ଅନେକ ଥର ପିତା,ମାତା ହୋଇଥିବା ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା ପ୍ରଥମଥର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପିତା ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପୁଣି କେବେ ପରଦାକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ।
