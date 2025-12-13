Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3040060
Zee OdishaOdisha Entertainment

Ollywood News: ବିବାହର ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମା' ହେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା !

ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହ ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା । ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'Sharing a Sweet Secret' ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:17 PM IST

Trending Photos

Ollywood News: ବିବାହର ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମା' ହେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା !

Ollywood News: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହ ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା । ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'Sharing a Sweet Secret' ।

ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଉଭୟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟାଚଟ୍ୟାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସବ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଫିଲ୍ମସ୍ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟିମ୍ ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବିବାହର ସମସ୍ତ ସୁଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧, ୨୦୨୧ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ କିଛି ହାତ ଗଣତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସବ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭୋଜୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ । ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏପରି କି ଉଭୟ ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ, ସହକଳାକାର ଏବଂ ଓଡିଆ ସିନେଜଗତ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉଭୟ ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ମାସ ହେବ ଅର୍ଚ୍ଚିତା କୌଣସି ସିନେମାର ସୁଟିଂ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମନା କରିଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହାର କାରଣ ପଛରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସିନେମାରେ ଅନେକ ଥର ପିତା,ମାତା ହୋଇଥିବା ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା ପ୍ରଥମଥର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପିତା ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପୁଣି କେବେ ପରଦାକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ।

Also Read- Atal Pension Yojana: ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ, ମିଳୁଛି ବଡ ଲାଭ

Also Read- ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ollywood
Ollywood News: ବିବାହର ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମା' ହେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା !
Retired IAF soldier arrested
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଯବାନ ଗିରଫ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ
Actor Demise
Actor Demise: ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା...ମାତ୍ର ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଅଭିନେତା
Pakistan cricket team
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ 'ଘୋର ଅପମାନ', ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲା PCB
Juice Benefits
Juice Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଜୁସ୍...କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ମୁଖର ଚମ