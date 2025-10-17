Advertisement
Ollywood: ଯାଜପୁର ରୋଡରେ 'କନପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ

 କୋରେଇ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ସଫଳ ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ 'କନପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା' ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛି ଏହାର ଟିମ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:23 PM IST

Ollywood News: ଯାଜପୁର ରୋଡ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟରେ କନପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା'ର ଧୂମଧାମରେ ଉଦଘାଟନ ସହିତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଫିଲ୍ମ ହଲ ଓ ଫିଲ୍ମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି । କୋରେଇ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ସଫଳ ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ 'କନପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା' ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛି ଏହାର ଟିମ ।

ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବିଗ୍ ସିନେ ଏକ୍ସପୋରେ "ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମା ଚେନ୍" ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ, କନପ୍ଲେକ୍ସ ନିଜର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଚାଲିଛି। ଉଦୀୟମାନ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲଗ୍ଜରୀ ସିନେମା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ମିଶନରେ କନପ୍ଲେକ୍ସର ଯାଜପୁରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେରେ କନପ୍ଲେକ୍ସର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ।

ମୋଟ ୨୦୮ ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଥ୍ରୀ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଗନେଚର ସିନେମା, ଆରାମଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଛି କନପ୍ଲେକ୍ସ । ୨କେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ଡଲବି ୭.୧ ସରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିଟିଂ ସହିତ କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଇବା ମେନୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମାଟିକ୍ ଅନୁଭବ ଦେବ ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଷ୍ଟାର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡରସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୁରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମିତ ବୈଦ, ରାକେଶ ଭୁରା, କଂପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମାର ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସୁମିତ ଶର୍ମା, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଓନର ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ, ଉତ୍କଳ ବିଲଡର୍ସର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଦୁଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଦର୍ଶକ ଯାଜପୁରର ଏକ ନୂତନ ମନୋରଞ୍ଜନର ହଟସ୍ପଟ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। "ପ୍ରତ୍ୟେକ କନପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି - ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ, ନିମଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା," କନପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଧ୍ୟାନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଶ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଦା ଆମ ହୃଦୟର ନିକଟତର ହୋଇଆସିଛି। ଉମରକୋଟର ସଫଳତା ପରେ, ଏକ ଉତ୍ତମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଯାଜପୁର  ଯାହା ଶକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି  ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସହର। କନପ୍ଲେକ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏଠାରେ ଆଣିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ,"। 

ପ୍ରଥମ କାର୍ଯକ୍ରମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମର ଜଲଷା ଗୀତର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ କନପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମାର ଲୋକାର୍ପଣ  ହୋଈଥିଲା । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ତରଫରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ମୟ ଦେ ଓ ସନୋଜ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋଶନ କରିଥିଲେ । 

ଆଜି, କନପ୍ଲେକ୍ସ ୧୫+ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୭୫+ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କିମ୍ବା ବିକାଶାଧୀନ ଏବଂ ୩୫+ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପରିବାର ରହିଛି - ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁଗମ କରିବା। ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟତୀତ, କନପ୍ଲେକ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଭାରତର ମନୋରଞ୍ଜନ ବିପ୍ଳବର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ।

