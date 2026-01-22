Sabyasachi Mishra: ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅର୍ଚିତା, ବାପା ହେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ

Trending Photos
Sabyasachi Mishra:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମା ହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ ହିରୋଇନ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମା ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଏନେଇ ସବ୍ୟାର୍ଚ୍ଚିତା ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଖବର ପରେ ସବୁଠି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ର୍ପୂବରୁ ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସି ଖବରକୁ ସେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପେସାଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିବାହର ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ ଛିଟାଇଛନ୍ତି ।
ସବ୍ୟସାଚୀ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କି କାଳିଆ ଆସିଲା...। ଖବରନୁଯାୟୀ ପିତାମାତା ହେଲେ ସବ୍ୟ-ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ହାତରେ ଦୁଇ ଜୋତା ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କରିଛୁ ।''
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.