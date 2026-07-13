Ollywood News: ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଓଲିଉଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ ରାଇଟର, କାହାଣୀକାର, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ଏକାଠି ହୋଇ ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିଥିଲେ।
ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କଳାକାର ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଗୋଲକ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଆଇଏଫଏମଏ (IFMA)ର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ମାମିଡାଲା, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର, ଗୋବିନ୍ଦରାଜୁ ଭି, ପୁଲାଗାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ ଓ ଅନିଲ ବାବୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ପୁରସ୍କାର ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବେଶ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ 'ପାଣି' ଚୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରଚନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ଅରୁଣ ମହାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 'ୱାନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ' ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନ୍ୱେଷ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହାଛଡ଼ା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର 'ମାଆ ଇଲ୍ଲୁ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅନ୍ୱର ଆଜାଦ 'ଖେଲୁଙ୍ଗା' (ହିନ୍ଦୀ) ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଦାମାରାଜୁ ଜାନକୀ ରାଣୀ 'ଆଇ ଲଭ୍ ଗୀତା' (ତେଲୁଗୁ) ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ, ମୁରାରୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ 'ନିଘା' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ମୟ ଦେ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ 'ପାଉଁରୁଟି' ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଭାବେ 'ମୋ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ' ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବିବିଧତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।