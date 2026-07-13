Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Ollywood News: ଓଲିଉଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ ଚମକିଲେ ଦେଶର କଳାକାର, ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ

Ollywood News: ଓଲିଉଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ ଚମକିଲେ ଦେଶର କଳାକାର, ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ

Ollywood News: ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଓଲିଉଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ ରାଇଟର, କାହାଣୀକାର, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ଏକାଠି ହୋଇ ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:03 PM IST
Ollywood News: ଓଲିଉଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ ଚମକିଲେ ଦେଶର କଳାକାର, ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news1 hr ago
2
Srimandira1:23 PM IST
3
Niladri Vihar News12:59 PM IST
4
Nand Kishore Goenka Death12:41 PM IST
5
Russia Doomsday Plane12:18 PM IST