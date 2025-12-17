Ollywood News: ଓଡିଆ ସିନେ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଯୋଜକ

Advertisement
Ollywood News: ପୁଣି ଓଡି଼ଆ ସିନେ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ରବିନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ସାହୁ। ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।  ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଓଡିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 

Dec 17, 2025, 03:21 PM IST

ତେବେ, ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ କଳା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।  ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ବରର ଘରୋଇ ହସପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ସକାଳ ୭ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର  ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। 

ଓଡିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଜଣେ ଆଗଧାଡିରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ।  ସେ ଏକାଧାରରେ ପ୍ରଯୋଜକ, ସିନେ ବିତରକ ଓ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ୍ ବେଶ୍ ଅଧିକ । ୧୯୪୭ ମସିହାରେ,'ଏଇତ ଦୁନିଆ' ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏ-ହି ଫିଲ୍ମଟି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା।  ଏହି ଫିଲ୍ମଟି  ସୁପର-ଡୁପର ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।  ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ୍।  ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ୍ ଦାସ୍, ମିହିର୍ ଦାସ୍, ଅନିତା ଦାସ୍ ଓ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପରି ଭେଟେରାନ୍ କଳାକାର୍ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। 

ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକା-: 'ବସ୍ତ୍ର ହରଣ', 'ବୋହୂ ହେବ ଏ-ମିତି', 'ପାଚେରୀ ଉଠିଲା ମଝି ଦୁଆରୁ', 'ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ', 'ମଣି ନାଗେଶ୍ବର', 'ଶାଶୁ ହାତକଡି ଭାଉଜ ବେଡି', 'କୁଳ ନନ୍ଦନ', 'ରସିକ ନାଗର',' ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ତେଇ' ଓ 'କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ପରି' ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର। 

ରବିନ୍ଦ୍ର କେବଳ କଳାଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ନ ଥିଲେ।  ସେ ବହୁମୁଖି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଅଭିନେତା, କାହାଣୀ ଲେଖକ ଓ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ତଳୀରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକାର କାଉନସିଲର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।  ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରଂଶସକମାନେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ,ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର। 

